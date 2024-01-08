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Lebanon 24
08-01-2024 | 17:30
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لوحظ أن العدو الإسرائيلي ينتهز قلة التدابير الإحترازية التي إتخذتها مجموعة صالح العاروري، وبعض كوادر حزب الله، لتنفيذ عمليات الإغتيال بالمسيَّرات المتطورة، وفق ما جاء في أسرار "اللواء".
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