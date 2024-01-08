15
o
بيروت
16
o
طرابلس
15
o
صور
16
o
جبيل
16
o
صيدا
18
o
جونية
5
o
النبطية
11
o
زحلة
4
o
بعلبك
16
o
بشري
15
o
بيت الدين
11
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
لبنان
سخونة الميدان تُغلّب الحرب... على الديبلوماسية
Lebanon 24
08-01-2024
|
22:28
A-
A+
photos
0
A+
A-
كتبت غادة حلاوي في" نداء الوطن": كل الرسائل التي تلقّاها «حزب الله» حديثاً، والتي تدور في فلك التهدئة المطلوبة دولياً، لن تلقى الجواب بعدما اتخذ «الحزب» قراره بعدم الفصل بين ساحة الجنوب وغزة، وهو يشترط لقاء أي عرض يتلقاه مباشرة أو عبر الوسطاء وقف الحرب في غزة، ثم الشروع في البحث في مرحلة ما بعدها. ومع تكرار عمليات استهداف عناصره وبينهم قادة، لم يعد «حزب الله» يبدي اهتماماً كبيراً بالعروض بقدر ما يركّز على ردّ يرقى إلى مستوى الأهداف التي تصيبها إسرائيل، عملاً بقول أمينه العام إنّ القوة لا تردعها إلا قوة مقابلة. وهو منطق ينطبق على زيارة الموفد الأميركي آموس هوكشتاين الذي يفترض أن يزور لبنان حاملاً صيغة لترسيم الحدود البرية، تمهيداً لتنفيذ القرار 1701، وهو المسعى ذاته الذي جاء يبحث في إمكانية تحقيقه نائب رئيس المفوضية الأوروبية جوزيب بوريل الذي التقى رئيس كتلة «الوفاء للمقاومة» محمد رعد، ولم يخرج منه بنتيجة مرجوة، لأنّ موقف «الحزب» واحد لا يتبدّل. حذّر الموفد الأوروبي «حزب الله» من نية جدية لإسرائيل بشن حرب على لبنان ناصحاً بعدم ربط جبهة الجنوب بالحرب في غزة، وتمنى عليه إيجاد صيغة لتطبيق القرار 1701، وبمعنى آخر، كانت زيارة تحذير ونصيحة وتعبير عن قلق بالغ. في خوض المعركة يعتبر «حزب الله» أنّ حماوة المعركة تتراوح بين سخونة وبرودة أحياناً، وأنّ أي عدوان يصيب هدفاً في الجنوب يردّ عليه بالمثل في الداخل الإسرائيلي، وفي ضوء ما يشهده الميدان والتوقعات الغربية بتوسيع الحرب ضد لبنان انطلاقاً من الجنوب، اعتبر أنّ هناك أسباباً قد تقود إسرائيل إلى شنّ حرب على لبنان، وهناك أسباب أخرى تردعها. وتأتي في الأسباب التي قد تدفعها للحرب رغبتها في تحقيق انتصار وإعادة المستوطنين إلى الشمال، وتعتبرها فرصة تاريخية طالما العالم كله يؤيد حربها على غزة. أما في أسباب عدم الحرب فهو عجزها عن فتح جبهة ثانية إلى جانب جبهة غزة ولعلمها أنّ فتح جبهة ضد «حزب الله» سيجر معه معارك بالجملة واستخدام أنواع من الأسلحة لم يسبق أن استخدمها «حزب الله»، فضلاً عن عدم وجود رغبة أميركية في خوض جبهة جديدة إلى جانب جبهة أوكرانيا. لا يجزم «حزب الله» بوقوع الحرب، لكنه لا يستبعدها بوجود أسباب لدى إسرائيل الغارقة في وحول غزة، ولكنه حتى الساعة يضع كل حديث في شأنها في خانة التهويل. أمّا عن المساعي الديبلوماسية فهي مستمرة وإن كانت لن توصل إلى ما يسعى إليه الغرب. يرفض الأميركي أي حديث مع «حزب الله» بالواسطة لعلمه أنه لا جدوى من ذلك، خاصة بعدما قاله أمينه العام في شأن القرار 1701، ورغم ذلك سيصل آموس هوكشتاين قريباً إلى بيروت حسب ما تبلّغ «حزب الله»، فإنّ الفرنسيين والاتحاد الأوروبي لم يوفروا جهداً بهدف تحقيق ما من شأنه أن يقود إلى تهدئة الجبهة جنوباً. تختلف حسابات الميدان لدى الحزب عن حسابات الباحثين عن حل سياسي من الموفدين. فـ»حزب الله» يترك الكلمة للميدان الذي من شأنه أن يقود إلى تحقيق الفرصة التاريخية التي تحدث عنها نصرالله، وهي ستكون في الجنوب وقبلها في غزة وأي حديث خارج ذلك لن يأخذ به لو بعد حين، على حدّ قول مصادره.
Advertisement
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة
بعد طول انتظار.. العاصفة "ايفان" ستضرب لبنان وللمرة الأولى هذا العام ثلوج على هذا الارتفاع
Lebanon 24
بعد طول انتظار.. العاصفة "ايفان" ستضرب لبنان وللمرة الأولى هذا العام ثلوج على هذا الارتفاع
01:08 | 2024-01-08
08/01/2024 01:08:28
Lebanon 24
Lebanon 24
وئام وهاب يحتفل بخطوبة ابنته المحامية "رين".. تعرفوا إليها وإلى عريسها (صور)
Lebanon 24
وئام وهاب يحتفل بخطوبة ابنته المحامية "رين".. تعرفوا إليها وإلى عريسها (صور)
02:00 | 2024-01-08
08/01/2024 02:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
مُفاجأة من العيار الثقيل.. ابنة هيفا وهبي ستُنافس قريباً والدتها هذا ما قررت فعله
Lebanon 24
مُفاجأة من العيار الثقيل.. ابنة هيفا وهبي ستُنافس قريباً والدتها هذا ما قررت فعله
00:34 | 2024-01-08
08/01/2024 12:34:34
Lebanon 24
Lebanon 24
إستشهاد مسؤول بارز في "حزب الله".. من هو وكيف إغتالته إسرائيل؟ (فيديو)
Lebanon 24
إستشهاد مسؤول بارز في "حزب الله".. من هو وكيف إغتالته إسرائيل؟ (فيديو)
06:24 | 2024-01-08
08/01/2024 06:24:09
Lebanon 24
Lebanon 24
مفاجأة يعلنها خبراء عن "خرق مطار بيروت".. معلومات مهمّة جداً!
Lebanon 24
مفاجأة يعلنها خبراء عن "خرق مطار بيروت".. معلومات مهمّة جداً!
15:16 | 2024-01-08
08/01/2024 03:16:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في لبنان
22:07 | 2024-01-08
مهمة هوكشتاين محصورة بالخط الأزرق ولا تشمل مزارع شبعا
22:04 | 2024-01-08
السفيرة الاميركية وهوكشتاين يصلان هذا الاسبوع.. وميقاتي يؤكد العمل على حل ديبلوماسي
22:09 | 2024-01-08
إسرائيل تغتال قائد "الرضوان" وتتوعّد بيروت بنسخة مطابقة لحرب غزة
22:23 | 2024-01-08
"التيار" يطعن في التمديد لقائد الجيش: مفصّل على القياس ويتجاوز صلاحيات الرئيس
22:50 | 2024-01-08
العماد عون في الرابية للمعايدة
22:54 | 2024-01-08
من "الرضوان" الى "ميرون" ... هذه خيارات "حزب الله"
فيديو
توقف قلبه دقيقة كاملة.. إعلامي شهير تعرّض لوعكة صحية في دبي وباسم يوسف أنقذه! (فيديو)
Lebanon 24
توقف قلبه دقيقة كاملة.. إعلامي شهير تعرّض لوعكة صحية في دبي وباسم يوسف أنقذه! (فيديو)
04:04 | 2024-01-06
09/01/2024 06:41:50
Lebanon 24
Lebanon 24
مُجدداً زلة لسان لشيرين عبد الوهاب تُغضب جمهورا عربيا.. شاهدوا ماذا قالت على المسرح (فيديو)
Lebanon 24
مُجدداً زلة لسان لشيرين عبد الوهاب تُغضب جمهورا عربيا.. شاهدوا ماذا قالت على المسرح (فيديو)
00:17 | 2024-01-03
09/01/2024 06:41:50
Lebanon 24
Lebanon 24
خوفا من هجمات محتملة.. حالة طوارئ في أوروبا ليلة الاحتفال برأس السنة (فيديو)
Lebanon 24
خوفا من هجمات محتملة.. حالة طوارئ في أوروبا ليلة الاحتفال برأس السنة (فيديو)
01:30 | 2023-12-30
09/01/2024 06:41:50
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24