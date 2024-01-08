العماد عون في الرابية للمعايدة

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كتبت" نداء الوطن":أفادت بعض المعلومات أنّ قائد الجيش العماد جوزاف عون وعقيلته قاما بين عيدي الميلاد ورأس السنة بزيارة معايدة إلى الرابية، حيث التقيا الرئيس السابق العماد ميشال عون وعقيلته. وعلى الرغم من طابع الزيارة المرتبط بالأعياد، الا أنّ الحديث بين الرئيس عون والعماد عون تطرق إلى الوضع الراهن مع استرجاع لمحطات سابقة بعيدة وقريبة. وأشارت المعلومات إلى أنّ اللقاء ساده الود، وساهم في توضيح الكثير من الأمور الملتبسة، نتيجة سوء نقل الرسائل أو المعطيات، وقد ترجم هذا التفهّم والتفاهم بانتقال الرئيس عون وعقيلته شخصياً من الرابية إلى كنيسة سان تريز الفياضية لتقديم واجب العزاء إلى قائد الجيش برحيل والدته.ويتردد أنّ ثمة تحوّلاً في موقف الرئيس عون تجاه قائد الجيش، بفعل إجراء مراجعة وتقييم للمرحلة المقبلة، بعدما لمست القيادة العونية حجم ردة الفعل السلبية التي تسببت بها انتقادات رئيس «التيار الوطني الحر» جبران باسيل لقائد الجيش ورفضه السير بالتمديد.