ماذا تضمن لقاء برّي - سليم وهل يفتح الطريق لاستكمال المجلس العسكري؟

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كتب وجدي العريضي في" النهار": السؤال المطروح هل لقاء وزير الدفاع موريس سليم بالرئيس بري، عامل مساعد للوصول إلى حل للتعيينات في المجلس العسكري في أول في جلسة لمجلس الوزراء؟يمكن البناء على لقاء بري - سليم بعدما أخذ بري هذه القضيّة على عاتقه، ما يعني أن قضية تعيين رئيس أركان واستكمال التعيينات في المجلس العسكري أيضاً لها أبعاد طائفية ومذهبية وإن كانت ضرورة ملحة وطنياً، خصوصاً أن رئيس الأركان من يتولى موقع قيادة الجيش في حال حدوث أمر ما طارئ للقائد، بانتظار أول جلسة لمجلس الوزراءعندها يُبنى على الشيء مقتضاه، إذ قطعت الأمور دوراً إيجابياً لكن مازالت تدور في حلقة مفرغة والمعلومات تؤكد حتى الساعة لم يدرج بند التعيينات في المجلس العسكري على جدول أعمال أول جلسة لمجلس الوزراء.