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لبنان

بعد التمديد للقائد: لا حاجة إلى رئيس للأركان؟

Lebanon 24
08-01-2024 | 22:52
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كتب نقولا ناصيف في" الاخبار": مذ مددت سن تسريح قائد الجيش العماد جوزف عون، لم يعد احد يتحدث عن تعيين رئيس للاركان وعضوين شاغرين في المجلس العسكري. حزب الله اوحى بمعارضته اقتراح التمديد بامتناعه عن المشاركة في التصويت الا ان ملائكته من النواب السنّة حلفائه حضروا الجلسة واقترعوا. اهمية ما حصل في الجلسة انها واءمت بين ضغوط الخارج وتخفيف وطأة التشنج الداخلي. ذُكر في ما بعد ان النواب الحاضرين في لحظة التصويت كانوا 63 نائباً وليس وفق النصاب القانوني الملزم 65. ذُكر ان حزب الله رام التلاعب بالنصاب وحاول تعطيل اكتماله وهو امهر الحاسبين، عارفاً ان نواباً مستقلين في القاعة الجانبية يتحضرون لتعويض عدم مشاركته. في نهاية المطاف لم يكن المراد سوى ان يتحقق ما تحقق بالفعل، وهو بقاء عون في منصبه وتفادي شغور قيادة الجيش. ما بعد ذلك كله لم يعد ذا شأن بما في ذلك استكمال ملء الشغور في المجلس العسكري.
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