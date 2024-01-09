ارتفاع حدة التوتر عند الحدود الجنوبية.. ورشقات صاروخية من لبنان باتجاه الشمال الاسرائيلي

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ارتفعت حدة التوتر عند الحدود الجنوبية بين عناصر من حزب الله والجيش الاسرائيلي، حيث نفذت الطائرات الحربية الاسرائيلية عدوانا جويا على بلدة كفركلا الحدودية واستهدفت حي المدرسة وحي الظهور ومحيط معمل أحجار.وتزامن ذلك مع قصف مدفعي متقطع طاول اطراف بلدات عيترون، عيتا الشعب، يارون، مارون الراس في قضاء بنت جبيل، وأطراف ميس الجبل، واطراف حولا خلة الساقية.كما استهدف القصف الاسرائيلي تلة حمامص في سردا، الاطراف الجنوبية لمدينة الخيام.ودوت صافرات الانذار في مركز اليونيفيل في الناقورة، حيث هرعت عناصر الكتائب الاسبانية والاندونيسية والنباليو في القطاع الشرقي الى الملاجئ.في المقابل، اعلن حزب الله عن استهدافه عند الساعة 9:30 من صباح يوم الثلاثاء 9-1-2024 موقع المالكية بالأسلحة المناسبة، وتم إصابته إصابة مباشرة.‏