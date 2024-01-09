Advertisement

لبنان

ارتفاع حدة التوتر عند الحدود الجنوبية.. ورشقات صاروخية من لبنان باتجاه الشمال الاسرائيلي

Lebanon 24
09-01-2024 | 03:32
A-
A+
Doc-P-1150238-638403932329686443.jpg
Doc-P-1150238-638403932329686443.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
ارتفعت حدة التوتر عند الحدود الجنوبية بين عناصر من حزب الله والجيش الاسرائيلي، حيث نفذت الطائرات الحربية الاسرائيلية عدوانا جويا على بلدة كفركلا الحدودية واستهدفت حي المدرسة وحي الظهور ومحيط معمل أحجار.
Advertisement
وتزامن ذلك مع قصف مدفعي متقطع طاول اطراف  بلدات عيترون، عيتا الشعب، يارون، مارون الراس في قضاء بنت جبيل، وأطراف ميس الجبل، واطراف حولا خلة الساقية.
كما استهدف القصف الاسرائيلي تلة حمامص في سردا، الاطراف الجنوبية لمدينة الخيام.
ودوت صافرات الانذار في مركز اليونيفيل في الناقورة، حيث هرعت عناصر الكتائب الاسبانية والاندونيسية والنباليو في القطاع الشرقي الى الملاجئ.
في المقابل، اعلن حزب الله عن استهدافه عند الساعة 9:30 من صباح يوم الثلاثاء 9-1-2024 موقع المالكية بالأسلحة المناسبة، وتم إصابته إصابة مباشرة.‏
كما استهدف ‌‏‌‏‌‌‌‏مجاهدو المقاومة الإسلامية عند الساعة 9:35 موقع ‏البغدادي بالأسلحة الصاروخية وتم اصابته إصابة مباشرة.‏ ‏ 
وأعلنت "سكاي نيوز" عن أطلاق اكثر من 20 صاروخاً من جنوب لبنان باتجاه الشمال الاسرائيلي.
كما دوت صفارات الإنذار في الجليل الأعلى بعد اختراق مسيّرة من لبنان.
 
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
02:53 | 2024-01-09
05:42 | 2024-01-09
05:35 | 2024-01-09
05:33 | 2024-01-09
05:30 | 2024-01-09
05:30 | 2024-01-09
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24