Advertisement

لبنان

بعد ليل متوتر.. قصف اسرائيلي على أكثر من جبهة جنوباً

Lebanon 24
09-01-2024 | 00:48
A-
A+
Doc-P-1150238-638403837741089256.jpg
Doc-P-1150238-638403837741089256.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
استمر التوتر عند الحدود الجنوبية صباح اليوم، حيث أغار الطيران الحربي الاسرائيلي على بلدة كفكرلا مستهدفاً حي المدرسة وحي الظهور، ومحيط معمل الحجار، إضافة الى تجدد القصف على اطراف عيترون، عيتا الشعب،  يارون، مارون الراس، بحسب ما أفادت مندوبة "لبنان 24".
Advertisement
وكان الطيران الاستطلاعي الاسرائيلي قد حلّق طيلة الليل الفائت وحتى صباح اليوم، فوق قرى القطاعين الغربي والاوسط وصولا الى مشارف مدينة صور، وبعمق وصل الى فوق مجرى نهر الليطاني، بالتزامن مع اطلاق القنابل المضيئة فوق القرى الحدودية المتاخمة للخط الازرق في قضاءي صور وبنت جبيل.

وكانت مدفعية الجيش الاسرائيلي الثقيلة قصفت قرابة الأولى والنصف من بعد منتصف الليل، أطراف بلدات الناقورة وجبل اللبونة وعلما الشعب ورامية والجبين والضهيرة وعيتا الشعب وشحين بقذائف المدفعية الثقيلة، كما سمعت أصوات تردد صداها في المنطقة ناتجة عن انفجار لصاروخ معادٍ من القبة الحديدية فوق بلدة الناقورة، أطلقت اثره قوات اليونيفيل صفارات الانذار .

كما طاول القصف المتقطع قرابة الثانية من بعد منتصف الليل جبل اللبونة في محيط بلدة الناقورة.

وفجرا، قصفت مدفعية العدو اطراف بلدات الناقورة ويارين والجبين والضهيرة وعيتا الشعب وشيحين.
 
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
02:53 | 2024-01-09
02:45 | 2024-01-09
02:30 | 2024-01-09
02:15 | 2024-01-09
02:00 | 2024-01-09
01:45 | 2024-01-09
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24