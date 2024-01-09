بعد ليل متوتر.. قصف اسرائيلي على أكثر من جبهة جنوباً

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استمر التوتر عند الحدود الجنوبية صباح اليوم، حيث أغار الطيران الحربي الاسرائيلي على بلدة كفكرلا مستهدفاً حي المدرسة وحي الظهور، ومحيط معمل الحجار، إضافة الى تجدد القصف على اطراف عيترون، عيتا الشعب، يارون، مارون الراس، بحسب ما أفادت مندوبة "لبنان 24".وكان الطيران الاستطلاعي الاسرائيلي قد حلّق طيلة الليل الفائت وحتى صباح اليوم، فوق قرى القطاعين الغربي والاوسط وصولا الى مشارف مدينة صور، وبعمق وصل الى فوق مجرى نهر الليطاني، بالتزامن مع اطلاق القنابل المضيئة فوق القرى الحدودية المتاخمة للخط الازرق في قضاءي صور وبنت جبيل.وكانت مدفعية الجيش الاسرائيلي الثقيلة قصفت قرابة الأولى والنصف من بعد منتصف الليل، أطراف بلدات الناقورة وجبل اللبونة وعلما الشعب ورامية والجبين والضهيرة وعيتا الشعب وشحين بقذائف المدفعية الثقيلة، كما سمعت أصوات تردد صداها في المنطقة ناتجة عن انفجار لصاروخ معادٍ من القبة الحديدية فوق بلدة الناقورة، أطلقت اثره قوات اليونيفيل صفارات الانذار .كما طاول القصف المتقطع قرابة الثانية من بعد منتصف الليل جبل اللبونة في محيط بلدة الناقورة.وفجرا، قصفت مدفعية العدو اطراف بلدات الناقورة ويارين والجبين والضهيرة وعيتا الشعب وشيحين.