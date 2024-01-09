نواب "الاعتدال الوطني" يتحركون رئاسيا وهذا ما سيفعلونه

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قال مصدر سياسي بأن نواب "تكتل الإعتدال الوطني" مستمرون في سعيهم لكي يكونوا حلقة الوصل بين مختلف القوى السياسية وخاصةً الكتل النيابية، لكون هذا التكتل مؤلف من نواب ليس لديهم أي مشكلة مع أحد من القوى السياسية ويتحدثون مع الكل. كما أنهم يتواصلون مع الجميع، ولديهم القدرة لطرح مبادرات كونه ليس لديهم مرشح رئاسي، وليس لديهم فيتو على أحد.وكشف المصدر أن التكتل أجرى الاتصالات مع كل من النواب: نعمت افرام، جميل عبود، نبيل بدر، عماد الحوت، أسامة سعد، عبد الرحمن البزري، شربل مسعد، سينتيا زرازير، حليمة قعقور، الياس جراده، إضافة إلى نواب مستقلين وسيُعقد إجتماع مساء اليوم مع هؤلاء النواب للإتفاق على خطة تحرّك وعمل للدفع في اتجاه إجراء الإستحقاق الرئاسي.وبحسب المصدر فان نواب "التكتل" سيكونون الرابط بين المعارضة وباقي المكونات السياسية، وتستند مبادرتهم على الدعوة الى جلسات انتخاب مفتوحة، وعلى هامش الجلسات تجرى حوارات جانبية، كبديل الحوار الشامل، وإذا إلتزم جميع النواب الحضور عندها إما يُنتخب رئيس أو يتفق الجميع على إسم.