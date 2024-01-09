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لبنان

النائب الشاب الى "بيت جديد": هذا سعره

خاص "لبنان 24"

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Lebanon 24
09-01-2024 | 01:30
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روى أحد الدلاّلين في بيروت أمام أصدقاء له أن نائباً شاباً تملك بيتا جديدا في الأشرفية بعدما كان يسكن في شقة فخمة إستأجرها بعد زفافه .
ولفت الدلال الى أن البيت الجديد هو عبارة عن ثلاث طبقات من مبنى فخم جديد، وله حديقة مساحتها حوالي 100 متر  تقريباً ويبلغ ثمن هذا البيت حوالي 2,5 مليون دولار على الأقل، وسيبدأ مكتب هندسي بتجهيز  البيت لكي تنتقل إليه عائلة النائب .
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المصدر: لبنان 24

لبنان

خاص

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