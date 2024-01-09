النائب الشاب الى "بيت جديد": هذا سعره

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روى أحد الدلاّلين في بيروت أمام أصدقاء له أن نائباً شاباً تملك بيتا جديدا في الأشرفية بعدما كان يسكن في شقة فخمة إستأجرها بعد زفافه .ولفت الدلال الى أن البيت الجديد هو عبارة عن ثلاث طبقات من مبنى فخم جديد، وله حديقة مساحتها حوالي 100 متر تقريباً ويبلغ ثمن هذا البيت حوالي 2,5 مليون دولار على الأقل، وسيبدأ مكتب هندسي بتجهيز البيت لكي تنتقل إليه عائلة النائب .