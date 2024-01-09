Advertisement

لبنان

حزب الله يعاقب حليفه: "الغلط ممنوع"

خاص "لبنان 24"

|
Lebanon 24
09-01-2024 | 01:45
A-
A+
Doc-P-1150250-638403859319217969.jpg
Doc-P-1150250-638403859319217969.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
لا يزال "حزب الله" يتعامل بحزم غير مسبوق مع كل حلفائه الذين يتمايزون عنه في القضايا المرتبطة بالمعركة مع اسرائيل او قضية المقاومة وسلاحها، ومعظم المتابعين يؤكدون ان الحزب يتصرف بطريقة معاكسة لاسلوبه المعتمد مع الحلفاء في القضايا السياسية الداخلية، او حتى في بعض المواضيع الإقليمية.
Advertisement
وترى المصادر أن "حزب الله" مستمر في مقاطعة احد حلفائه السياسيين الذين انتقدوا تدخله في المعركة العسكرية من الجنوب بالتوازي مع الحرب في قطاع غزة، على اعتبار أن هذا الامر لا يمكن التسامح به بسبب الأضرار التي يسببها في مثل هذه اللحظة التي يمر بها لبنان تحديداً..
وتقول المصادر ان هذا الحليف يحاول مراراً وتكراراً تصويب العلاقة واعادة ترميمها لكن يبدو ان الحزب مصر على "أخذ موقف" خلال هذه المرحلة، والذهاب لاحقاً إلى ما يشبه اعادة ترتيب شكل العلاقة.


المصدر: لبنان 24

لبنان

خاص

رادار لبنان24

تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك

خاص "لبنان 24"

أيضاً في لبنان Lebanon 24
02:53 | 2024-01-09
02:45 | 2024-01-09
02:30 | 2024-01-09
02:15 | 2024-01-09
02:00 | 2024-01-09
01:30 | 2024-01-09
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24