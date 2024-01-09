حزب الله يعاقب حليفه: "الغلط ممنوع"

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لا يزال "حزب الله" يتعامل بحزم غير مسبوق مع كل حلفائه الذين يتمايزون عنه في القضايا المرتبطة بالمعركة مع اسرائيل او قضية المقاومة وسلاحها، ومعظم المتابعين يؤكدون ان الحزب يتصرف بطريقة معاكسة لاسلوبه المعتمد مع الحلفاء في القضايا السياسية الداخلية، او حتى في بعض المواضيع الإقليمية.وترى المصادر أن "حزب الله" مستمر في مقاطعة احد حلفائه السياسيين الذين انتقدوا تدخله في المعركة العسكرية من الجنوب بالتوازي مع الحرب في قطاع غزة، على اعتبار أن هذا الامر لا يمكن التسامح به بسبب الأضرار التي يسببها في مثل هذه اللحظة التي يمر بها لبنان تحديداً..وتقول المصادر ان هذا الحليف يحاول مراراً وتكراراً تصويب العلاقة واعادة ترميمها لكن يبدو ان الحزب مصر على "أخذ موقف" خلال هذه المرحلة، والذهاب لاحقاً إلى ما يشبه اعادة ترتيب شكل العلاقة.