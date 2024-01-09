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لبنان

في غيابه.. الجميع مُرتاحون

خاص "لبنان 24"

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Lebanon 24
09-01-2024 | 02:45
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يعبّر زوار مرجعية روحية مسيحية عن "راحتهم وسهولة تواصلهم معها في غياب المسؤول "رقم 1" لديها لتواجده خارج البلاد.
ويعتبر الزوار أن أداء المسؤول رقم 1 يبعد الجميع عن المرجعية لأسباب مجهولة".


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المصدر: لبنان 24
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