في غيابه.. الجميع مُرتاحون

يعبّر زوار مرجعية روحية مسيحية عن "راحتهم وسهولة تواصلهم معها في غياب المسؤول "رقم 1" لديها لتواجده خارج البلاد.

ويعتبر الزوار أن أداء المسؤول رقم 1 يبعد الجميع عن المرجعية لأسباب مجهولة".







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