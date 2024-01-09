20
o
بيروت
23
o
طرابلس
20
o
صور
23
o
جبيل
20
o
صيدا
22
o
جونية
18
o
النبطية
16
o
زحلة
17
o
بعلبك
23
o
بشري
20
o
بيت الدين
16
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
لبنان
في غيابه.. الجميع مُرتاحون
خاص "لبنان 24"
|
Lebanon 24
09-01-2024
|
02:45
A-
A+
photos
0
A+
A-
يعبّر زوار مرجعية روحية مسيحية عن "راحتهم وسهولة تواصلهم معها في غياب المسؤول "رقم 1" لديها لتواجده خارج البلاد.
ويعتبر الزوار أن أداء المسؤول رقم 1 يبعد الجميع عن المرجعية لأسباب مجهولة".
Advertisement
المصدر: لبنان 24
مواضيع ذات صلة
مكالمات هاتفية أوقعتهم.. تفاصيل رشوة طالت مسؤولاً مصرياً مهماً
Lebanon 24
مكالمات هاتفية أوقعتهم.. تفاصيل رشوة طالت مسؤولاً مصرياً مهماً
09/01/2024 12:57:24
09/01/2024 12:57:24
Lebanon 24
Lebanon 24
"أكسيوس" عن مسؤولين إسرائيليين: الفلسطينيون لن يعودوا لشمال غزة دون صفقة تبادل جديدة
Lebanon 24
"أكسيوس" عن مسؤولين إسرائيليين: الفلسطينيون لن يعودوا لشمال غزة دون صفقة تبادل جديدة
09/01/2024 12:57:24
09/01/2024 12:57:24
Lebanon 24
Lebanon 24
مسؤول في إدارة بايدن لـCNN: سيتعين على نتنياهو الاختيار بين طريقة بن غفير وسموتريتش في الحكم أو طريقة ترضينا (الجزيرة)
Lebanon 24
مسؤول في إدارة بايدن لـCNN: سيتعين على نتنياهو الاختيار بين طريقة بن غفير وسموتريتش في الحكم أو طريقة ترضينا (الجزيرة)
09/01/2024 12:57:24
09/01/2024 12:57:24
Lebanon 24
Lebanon 24
نتنياهو أمام 3 خيارات.. مسؤول أميركي رفيع يكشف رسالة بلينكن لإسرائيل
Lebanon 24
نتنياهو أمام 3 خيارات.. مسؤول أميركي رفيع يكشف رسالة بلينكن لإسرائيل
09/01/2024 12:57:24
09/01/2024 12:57:24
Lebanon 24
Lebanon 24
لبنان
خاص
رادار لبنان24
مرجعية
مسؤول
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة
مفاجأة يعلنها خبراء عن "خرق مطار بيروت".. معلومات مهمّة جداً!
Lebanon 24
مفاجأة يعلنها خبراء عن "خرق مطار بيروت".. معلومات مهمّة جداً!
15:16 | 2024-01-08
08/01/2024 03:16:00
Lebanon 24
Lebanon 24
خبرٌ يهمكم عن "رسوم الميكانيك".. إليكم الجديد
Lebanon 24
خبرٌ يهمكم عن "رسوم الميكانيك".. إليكم الجديد
15:59 | 2024-01-08
08/01/2024 03:59:59
Lebanon 24
Lebanon 24
إستشهاد مسؤول بارز في "حزب الله".. من هو وكيف إغتالته إسرائيل؟ (فيديو)
Lebanon 24
إستشهاد مسؤول بارز في "حزب الله".. من هو وكيف إغتالته إسرائيل؟ (فيديو)
06:24 | 2024-01-08
08/01/2024 06:24:09
Lebanon 24
Lebanon 24
"إحذروا" في لبنان.. خبيرٌ يعلن أمراً غير عادي!
Lebanon 24
"إحذروا" في لبنان.. خبيرٌ يعلن أمراً غير عادي!
12:44 | 2024-01-08
08/01/2024 12:44:48
Lebanon 24
Lebanon 24
"روح قلب وعيون إمّو".. تعرّفوا إلى ملك جمال لبنان 2024 وهذه المهام التي سيقوم بها طيلة مدّة ولايته
Lebanon 24
"روح قلب وعيون إمّو".. تعرّفوا إلى ملك جمال لبنان 2024 وهذه المهام التي سيقوم بها طيلة مدّة ولايته
09:33 | 2024-01-08
08/01/2024 09:33:27
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
عن الكاتب
خاص "لبنان 24"
أيضاً في لبنان
02:53 | 2024-01-09
بعد وسام الطويل.. مسيّرة إسرائيلية تستهدف سيارة في الغندورية ومعلومات عن استشهاد 3 عناصر من "الحزب"
05:42 | 2024-01-09
الجيش: إعادة العمل ببطاقات تسهيل المرور
05:35 | 2024-01-09
المفتي حجازي معزياً قائد الجيش: لانتخاب رئيس يحمل همّ الوطن ويعمل لصالحه العام
05:33 | 2024-01-09
معوّض من بكركي: لماذا على اللبنانيين أن يدفعوا ثمن حروب الآخرين على أرضهم دائماً؟
05:30 | 2024-01-09
بري يلتقي وكيل الأمين العام للأمم المتحدة لإدارة عمليات حفظ السلام
05:30 | 2024-01-09
تقرير لـ"National Interest": ماذا سيفعل حزب الله بعد ذلك؟
فيديو
توقف قلبه دقيقة كاملة.. إعلامي شهير تعرّض لوعكة صحية في دبي وباسم يوسف أنقذه! (فيديو)
Lebanon 24
توقف قلبه دقيقة كاملة.. إعلامي شهير تعرّض لوعكة صحية في دبي وباسم يوسف أنقذه! (فيديو)
04:04 | 2024-01-06
09/01/2024 12:57:24
Lebanon 24
Lebanon 24
مُجدداً زلة لسان لشيرين عبد الوهاب تُغضب جمهورا عربيا.. شاهدوا ماذا قالت على المسرح (فيديو)
Lebanon 24
مُجدداً زلة لسان لشيرين عبد الوهاب تُغضب جمهورا عربيا.. شاهدوا ماذا قالت على المسرح (فيديو)
00:17 | 2024-01-03
09/01/2024 12:57:24
Lebanon 24
Lebanon 24
خوفا من هجمات محتملة.. حالة طوارئ في أوروبا ليلة الاحتفال برأس السنة (فيديو)
Lebanon 24
خوفا من هجمات محتملة.. حالة طوارئ في أوروبا ليلة الاحتفال برأس السنة (فيديو)
01:30 | 2023-12-30
09/01/2024 12:57:24
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24