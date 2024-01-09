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لبنان

حزب مسيحي بارز يستعد للجلوس مع "حزب الله"

خاص "لبنان 24"

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Lebanon 24
09-01-2024 | 03:15
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بدأت أوساط نيابية في حزب مسيحي تتحدّث في الأيام الماضية عن "ضرورة الإستعداد لمرحلة الجلوس على الطاولة في الداخل والتخفيف من حدّة الخطاب السياسي تجاه "حزب الله"، ولو كان الأمر لن يحصل في هذه اللحظة السياسية، لكنّ الخروج من الأمر الواقع المفروض علينا سيُدفعنا الثمن شعبياً وسياسياً متى يحين وقت التقارب الداخلي".
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المصدر: لبنان 24

لبنان

خاص

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