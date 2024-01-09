بعد وسام الطويل.. مسيّرة إسرائيلية تستهدف سيارة في الغندورية ومعلومات عن استشهاد 3 عناصر من "الحزب"

في تطور خطير، استهدفت قبل ظهر اليوم الثلاثاء طائرة اسرائيلية مسيّرة سيارة من نوع رابيد في بلدة الغندورية طريق وادي الحجير منطقة الكسارة جنوب لبنان، كانت تقل 3 عناصر من حزب الله بحسب ما أفادت مندوبة "لبنان 24".



مسيّرة اسرائيلية تستهدف سيارة في الغندوريةhttps://t.co/idwzMF5FD1#lebanon24 pic.twitter.com/owlvAklYDB — Lebanon 24 (@Lebanon24) January 9, 2024 Advertisement وأشارت المعلومات الأولية الى ان الاستهداف أدى الى استشهاد 3 أشخاص كانوا داخل السيارة، تمكنت فرق الاسعاف التابعة لجمعية الرسالة للإسعاف الصحي، من نقلهم بعد ان ضرب عناصر من الحزب طوقاً أمنياً محكما في محيط المنطقة المستهدفة.

ولاحقا ذكرت وكالة رويترز نقلا عن مصدرين في لبنان ان 3 عناصر من حزب الله استشهدوا في غارة على سيارتهم في الغندورية.

أتى ذلك بعد يوم واحد من استهداف القيادي في الحزب وسام الطويل بغارة من مسيّرة إسرائيلية.



فالطويل المعروف بأنه مسؤول في "وحدة الرضوان" التي تضم النخبة في الحزب، استُهدف بقصف مباشر من مسيّرة على سيارته في بلدة خربة سلم وبشكل مباشر ما أدى إلى استشهاده.



