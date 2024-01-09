"المقاومة الإسلامية": استهداف ‌‏‌‌‌موقع المالكية وإصابته إصابة مباشرة

صدر عن "المقاومة الإسلامية" البيان الآتي:



دعماً لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسنادًا لمقاومته الباسلة ‌‌‌‏والشريفة، استهدف ‌‏‌‌‌‏مجاهدو المقاومة الإسلامية عند الساعة 9:30 من صباح يوم الثلاثاء 9-1-2024 موقع المالكية بالأسلحة المناسبة، وتم إصابته إصابة مباشرة.‏ ‏

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