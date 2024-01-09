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لبنان
جريمة قتل في القبيات.. هكذا تم كشف ملابساتها خلال 3 ساعات
Lebanon 24
09-01-2024
|
03:41
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أعلنت المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي – شعبة العلاقات أنه في إطار المتابعة اليومية التي تقوم بها قطعات قوى الأمن الداخلي للحد من الجرائم في مختلف المناطق اللبنانية وتوقيف المتورطين بها، توافرت معلومات لدى مفرزة حلبا القضائية في وحدة الشرطة القضائية عن جريمة قتل المغدور (ط. ع.) داخل منزله في منطقة القبيات.
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على اثر ذلك، باشرت دوريات المفرزة استقصاءاتها وتحريّاتها لمعرفة هوية القاتل، حيث جرى الاشتباه بالمدعو:
- د. ش. (من مواليد عام ١٩٧٢، لبناني)
بتاريخ 03-01-2024 وبعد ساعتين من اكتشاف الجريمة، تم القبض على المشتبه به رغم محاولته الفرار.
بالتحقيق معه، أنكر في بادئ الأمر علاقته بالجريمة، وبعد مواجهته بالأدلة التي تثبت تورّطه، اعترف بأنه أقدم على قتل (ط. ع.) عند الساعة 17,00 من تاريخ 02-01-2024 مستخدمًا مطرقة وقارص حديدي، وعمل على التخلّص من الأدوات في بلدة بزبينا، وقام بحرق الثياب التي كان يرتديها خلال حصول الجريمة، بالإضافة إلى سرقة مبلغ مالي وقدره /17،000/ دولار أميركي من خزنة موجودة داخل منزل المغدور. تم ضبط أدوات الجريمة بعد الدلالة على مكانها.
أودع الموقوف مع المضبوطات القضاء المختص، بناء على إشارته.
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