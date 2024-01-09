حزب الله يردّ على استشهاد صالح العاروري ووسام الطويل.. استهداف قاعدة دادو في صفد

في إطار الرد على جريمة اغتيال الشهيد الشيخ صالح العاروري ‏وإخوانه ‏المجاهدين الشهداء في الضاحية الجنوبية لبيروت وجريمة ‏اغتيال وسام الطويل (الحاج جواد) قامت المقاومة الإسلامية في ‏لبنان باستهداف ‏مقر قيادة المنطقة الشمالية التابع لجيش العدو في مدينة صفد ‏المحتلة (قاعدة دادو) ‏بعدد من المسيرات الهجومية الانقضاضية.‌‏ ‏ ‏ ‏

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