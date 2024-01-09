سيناريو ما قبل الميلاد سيتكرر: لبنان سيكون في قلب عاصفة طوفانية.. منخفض عملاق آتٍ وهذا ما سيحمله

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أفاد الأب ايلي خنيصر المتخصص في الاحوال الجوّية وعلم المُناخ ان الضغط الجوي ارتفع غرب اوروبا الى 1042hpa وغطى شرق المحيط الاطلسي، مشكّلاً لحمة مع المرتفع القطبي بين غرينلاند وشمال روسيا، وساهمت الضغوط الجوية المرتفعة بدفع المنخفضات نحو البحر المتوسط وهي تضرب حاليا ايطاليا وسردينيا وكرواتيا واليونان وغرب تركيا ، وسوف ينحرف هذا المنخفض العملاق نحو لبنان اعتبارا من بعد ظهر اليوم الثلاثاء ليؤثر على المنطقة بطقس ممطر وبارد، فتتساقط امطار محلية مساء الثلاثاء، لتشتد غزارتها يوم الاربعاء بدءاً من ساعات الظهيرة وتصبح طوفانية في ساعات المساء بين الجنوب والساحل والجبال الغربية وشمال لبنان وساحل سوريا.أضاف: سوف يؤثر المنخفض العملاق بتراجع الضغط الجوي فوق لبنان نحو 1006hpa الامر الذي سيغذي المنطقة لأسبوع تقريباً بكميات هائلة من الامطار التي ستكون مصحوبة بكميات هائلة من البرَد والتي ستتوزع بين اعتيادية وغزيرة وطوفانية وقد ينتج عنها الكثير من الأضرار الجسيمة في الطبيعة والممتلكات.هذا وسوف تتراجع درجات الحرارة وتتساقط الثلوج فوق 1650 متر وقد تكون ممزوجة بالماء بين 1300 و 1500متر بسبب غزارة الهطولات علماً ان طبقة 1450متر ستحافظ على درجة حرارة تتراوح بين 2 و 4 درجات، الامر الذي سيؤدي الى تساقط الثلوج بين 1600 و 1800 وتكون التراكمات ملحوظة فوق 1900 وبما يختص بمراكز التزلج فالتراكم سيكون ممتازاً وقد يتخطى المتر فوق 2200 متر، ويُنتظر ان تشهد الجبال فوق 2000 متر ما يُشبه (التسونامي الثلجي)تصل نسبة الانفراجات في لبنان خلال مدة المنخفض اي من مساء الثلاثاء ولغاية يوم الاثنين الى 25%.تصل نسبة الصواعق والعواصف الرعدية و Surge thunderstorms الى 92%.تجدر الاشارة انّ مرور التيار النفاث فوق الحوض الشرقي للبحر الابيض المتوسط سيساهم برفع الرطوبة الى 100% وسيكون لبنان مغطّىً بالكامل من Jet Stream.درجة اولى: 250-400ممساحل سوريا اللاذقية وطرطوس بانياس وجبلة، شكا، البترون، جبيل، عمشيت، طبرجا، المعاملتين، جونية (ومحيطها)، زوق مصبح، زوق مكايل، الضبية، انطلياس وجوارها، النقاش، بيروت، بعبدا، الجية، الدامور وصيدادرجة ثانية: 150-250 ممطرابلس وعكار والجبال الشمالية الغربية ( زغرتا، الكورة، بشري، تنورين، الجبال الوسطى (اعالي جبيل وأعالي كسروان، واعالي المتن، عاليه والشوف، النبطية، صور، جزين ومرجعيون والبقاع الغربي وزحلة (البقاع الأوسط).درجة ثالثة: 50-125ممالبقاع الشمالي والبقاع الشرقي، حاصبيا وبنت جبيل وشمال فلسطين (حيفا)درجة رابعة: 15-50مم: شمال الاردن وحوران، دمشق ويبرودسوف تشهد المناطق ذات الدرجة الاولى والثانية والثالثة، امطاراً طوفانية، وستصل بين 10 و 15 كانون الثاني 2024، الى مرحلة الخطر من حيث تشكل السيول والفيضانات فتتحوّل المناطق الساحلية الى مستنقعات وبحيرات، بخاصة بيروت وجونية وشكا وجبيل وصيدا، هذه المناطق ستحظى بنسبة هطولات ستتخطى 330مم وستساهم السيول بجرف الحصى والاتربة، وسينتج عنها انهيارات صخرية على الطرقات، انهيارات في الاتربة وربما قطع طرقات جبلية، بخاصة في المناطق ذات الدرجة الثانية كما ستساهم برفع مستوى الانهار التي قد تطوف وتغمر المناطق المجاورة لها وتخترق المنازل،وحذر خنيصر من ان لبنان سيواجه، كالمرة السابقة، لا بل اكثر، امطاراً طوفانية، ونسبة عالية من الهطولات. سوف ينعكس وضع هذه الكمية من الامطار على الجبال ومراكز التزلج بحيث ستكون التراكمات ممتازة مع تشكل نسافات ثلجية ستتخطى 6 امتار وسوف تشهد المرتفعات التي تعلو 1800 متر تساقط كثيف جدا للثلوج وتراكمات ثلجية سريعة، الامر الذي يبشر ببداية موسم التزلج.