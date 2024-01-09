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لبنان

في السوق الموازية.. إليكم ما سجّله سعر صرف الدولار لصباح اليوم

Lebanon 24
09-01-2024 | 04:17
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سجّل سعر صرف دولار السوق الموازية لصباح اليوم الثلاثاء تراوحًا بين 89400 و89700 ل.ل للدولار الواحد.
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