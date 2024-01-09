من المطار.. هذا ما كشفه مولوي عن عملية الخرق!

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وأشار مولوي خلال جولته إلى أن الهجوم السيبراني على أي مطار يعتبر أمرًا كارثيًا، إلا أنه بفضل المديرية العامة للطيران المدني والجهود التي تم بذلها تمكنا من تلبية حاجات المواطنين.



وشدّد مولوي على أن وجودنا هنا اليوم هو للتأكيد على أنّ عملية تفتيش الحقائب قائمة، ومن غير المسموح أن يتم وضع أي حقيبة داخل الطائرة من دون تفتيش، شاكرًا لجهود القوى الأمنية والجيش الذين لبّوا النداء بشكل سريع، من خلال زيادة أعداد العناصر العاملة في المطار. قام وزير الداخلية والبلديات بسام مولوي بجولة في مطار بيروت للإطلاع على سير عمل أنظمة التفتيش، يرافقه المدير العام للطيران المدني المهندس فادي الحسن، وقائد جهاز امن المطار العميد فادي الكفوري قائد سرية قوى الأمن الداخلي في المطار العميد عزت الخطيب.وأشار مولوي خلال جولته إلى أن الهجوم السيبراني على أي مطار يعتبر أمرًا كارثيًا، إلا أنه بفضل المديرية العامة للطيران المدني والجهود التي تم بذلها تمكنا من تلبية حاجات المواطنين.وشدّد مولوي على أن وجودنا هنا اليوم هو للتأكيد على أنّ عملية تفتيش الحقائب قائمة، ومن غير المسموح أن يتم وضع أي حقيبة داخل الطائرة من دون تفتيش، شاكرًا لجهود القوى الأمنية والجيش الذين لبّوا النداء بشكل سريع، من خلال زيادة أعداد العناصر العاملة في المطار.

وأكّد مولوي على أن الأمر الذي يتم العمل عليه اليوم هو تأمين نظام حماية جديد للمطار يلبي التطور، ويمنع أي عملية اختراق مستقبلية.

وعن موضوع الخرق، أشار مولوي إلى أن المرجح أن تكون عملية الخرق قد تمت من خارج لبنان، ونحن بانتظار شركة فرنسية تؤكّد لنا خلو الأجهزة داخل المطار من أي فايروس.