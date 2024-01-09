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لبنان

مداهمة في العيرونية.. وهذا ما حصل

Lebanon 24
09-01-2024 | 04:37
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داهمت دورية من المخابرات توأزرها قوة من الجيش احد المطلوبين ويدعى "ا.ق" في منطقة العيرونية قضاء العيرونية واحالته الى الجهات المختصة للتوسع في التحقيق، بحسب ما أفادت مندوبة "لبنان 24".

ويذكر ان توقيف المطلوب جاء للاشتباه بمقتله المدعو "خ.د" الذي سقط اثر اطلاق نار في محلة حي الشعراني - القبة ليل بالاضافة الى سقوط جريحين 
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