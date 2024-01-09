كان على علاقة مُصاهرة بنصر الله.. معلومات جديدة عن وسام الطويل

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معلومات إضافية كشفتها صحيفة "وول ستريت جورنال" الأميركية عن القيادي في حزب الله وسام الطويل، الذي أعلنت إسرائيل مسؤوليتها عن اغتياله أمس الإثنين.وقال حزب الله إن الطويل استشهد الإثنين في هجوم إسرائيلي بقرية في جنوب لبنان.وذكرت الصحيفة الأميركية أن "الطويل كان عضوا في مجلس الشورى لحزب الله، وكان على علاقة مصاهرة بالأمين العام للحزب حسن نصر الله".ورغم ذلك، قال محللون لـ"وول ستريت جورنال"، إن اغتياله "لا يرقى إلى مستوى فتح جبهة ثانية لإسرائيل، بالتزامن مع حربها ضد حماس في قطاع غزة".وتأتي وفاة الطويل في أعقاب اغتيال أحد القيادات البارزة في حركة حماس، صالح العاروري، الأسبوع الماضي، في غارة جوية إسرائيلية على معقل حزب الله في الضاحية الجنوبية.من هو وسام الطويل؟ذكرت وسائل إعلام إسرائيلية أن الطويل مسؤول عن إطلاق الصواريخ على قاعدة ميرون الإسرائيلية، السبت الفائت.الطويل أرفع مسؤول عسكري في حزب الله تمكنت إسرائيل من اغتياله منذ السابع من تشرين الأول الماضي.انضم لصفوف الحزب عام 1989.خضع الطويل للعديد من الدورات العسكرية.تسلم مهمة الاستطلاع في محور إقليم التفاح بعد الهجوم الإسرائيلي على لبنان في نيسان 1996، ليتولى بعدها نيابة مسؤولية المحور ذاته.شارك في العمليات التي استهدفت مواقع إسرائيلية بمزارع شبعا بعد عام 2000.قاتل الطويل في حرب 2006 بين إسرائيل وحزب الله.بعد هجوم حماس على إسرائيل في السابع من تشرين الأول، قاد الطويل عمليات استهدفت مواقع تابعة للجيش الإسرائيلي عند الحدود اللبنانية.اغتيل أثناء توجهه إلى قريته خربة سلم في جنوب لبنان. (سكا ينيوز)