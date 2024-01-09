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لبنان
مستخدمو هيئة إدارة السير والآليات: التوقف عن العمل في المراكز كافة
Lebanon 24
09-01-2024
|
04:44
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لفت مستخدمو هيئة ادارة السير والآليات والمركبات في بيان أنه "نتيجة للاتصالات التي اجريت مع الجهات المعنية وبعد التنسيق مع الزملاء في الاقسام كافة، وتلكؤ الادارة والمعنيين في وزارة المالية في صرف رواتبنا وايجاد الالية المناسبة، وتكرار هذا الامر عند بداية كل شهر بحجج غير منطقية. وبعد منعنا من الاستفادة من الانتاجية التي اقرتها الهيئة وعدم صرف الرواتب الباقية وبدلات النقل منذ شهر تشرين الاول 2023، نعلن "التوقف عن العمل لهذا الاسبوع كخطوة تحذيرية اولية ضمن كافة مراكز العمل، على ان يصدر بيان لاحق على ضوء ما سيؤول اليه اجتماع مجلس ادارة الهيئة يوم الخميس الواقع في 11/12024".
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