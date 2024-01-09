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لبنان

حتى الاسبوع المقبل... منخفض جويّ يسيطر على لبنان ابتداءً من اليوم

Lebanon 24
09-01-2024 | 05:10
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توقعت دائرة التقديرات في مصلحة الارصاد الجوية في المديرية العامة للطيران المدني ان يكون الطقس غدا، غائما مع انخفاض ملموس في درجات الحرارة والتي تصبح دون معدلاتها الموسمية، يتكون الضباب بشكل كثيف أحيانا على المرتفعات وتسوء معه الرؤية ، تهطل أمطار متفرقة تشتد غزارتها أحيانا اعتبارا من الظهر وتكون مترافقة بعواصف رعدية ورياح ناشطة تصل سرعتها لحدود ال 60 كلم/س مع تساقط لحبات البرد و التحذير من تشكل السيول على الطرق وانجرافات التربة من بعد الظهر، تتساقط الثلوج على ارتفاع 1700 متر خلال النهار وتلامس ليلا ال 1500 متر مع انخفاض في درجات الحرارة.
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وجاء في النشرة الاتي :

-الحال العامة:  يتأثر لبنان والحوض الشرقي للمتوسط ، بدءا من مساء اليوم الثلاثاء، بمنخفض جوي مصحوب بكتل هوائية باردة  متمركز حاليا  جنوب غرب تركيا والذي يقترب تدريجيا ويؤدي الى انخفاض ملموس في درجات الحرارة وامطار غزيرة وعنيفة أحيانا اعتبارا من صباح يوم الأربعاء، مترافقة  بعواصف رعدية ورياح ناشطة وثلوج على الجبال ويستمر حتى بداية الاسبوع المقبل مع تدن اضافي في درجات الحرارة. 

ملاحظة : معدل درجات الحرارة لشهر كانون الثاني في بيروت بين 11 و 19 درجة، طرابلس بين 9 و 17 درجة،  وفي زحلة بين 3 و 13 درجة.

-الطقس المتوقع في لبنان:
الثلاثاء:  غائم جزئيا الى غائم أحيانا بسحب متوسطة ومرتفعة مع انخفاض اضافي في درجات الحرارة والتي تلامس معدلاتها الموسمية، ترتفع نسبة الرطوبة اعتبارا من بعد الظهر ويتكون الضباب على المرتفعات، تتكاثف الغيوم مساء فتصبح الاجواء مهيأة لهطول أمطار متفرقة خفيفة وموحلة في بدايتها تشتد غزارتها ليل الثلاثاء/الأربعاء مع حدوث برق ورعد ورياح ناشطة، واحتمال تساقط حبات البرد كما تتساقط الثلوج على ارتفاع 2100 متر.

الاربعاء:  غائم مع انخفاض ملموس في درجات الحرارة والتي تصبح دون معدلاتها الموسمية، يتكون الضباب بشكل كثيف أحيانا على المرتفعات وتسوء معه الرؤية ، تهطل أمطار متفرقة تشتد غزارتها أحيانا اعتبارا من الظهر وتكون مترافقة بعواصف رعدية ورياح ناشطة تصل سرعتها لحدود ال 60 كلم/س مع تساقط لحبات البرد و التحذير من تشكل السيول على الطرق وانجرافات التربة من بعد الظهر، تتساقط الثلوج على ارتفاع 1700 متر خلال النهار وتلامس ليلا ال 1500 متر مع انخفاض في درجات الحرارة.

الخميس:  غائم اجمالا مع انخفاض اضافي وبسيط في درجات الحرارة وضباب على المرتفعات، تهطل أمطار متفرقة تشتد غزارتها أحيانا، وتكون مترافقة بعواصف رعدية ورياح ناشطة، ويبقى التحذير من تشكل السيول على الطرق، كما تتساقط الثلوج على ارتفاع 1400 متر.
المصدر: "الوكالة الوطنية للاعلام"
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