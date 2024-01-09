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لبنان
بري يلتقي وكيل الأمين العام للأمم المتحدة لإدارة عمليات حفظ السلام
Lebanon 24
09-01-2024
|
05:30
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استقبل رئيس مجلس النواب نبيه بري في مقر الرئاسة الثانية في عين التينة، وكيل الأمين العام للأمم المتحدة لإدارة عمليات حفظ السلام جان بيار لاكروا والوفد المرافق، في حضور قائد قوات الـ"يونيفيل" اللواء آرلدو لاثارو والمنسقة الخاصة للامم المتحدة في لبنان يوانا فرونتسكا والمستشار الاعلامي للرئيس بري علي حمدان، وجرى عرض للأوضاع العامة في لبنان والمنطقة والمستجدات الميدانية على ضوء مواصلة إسرائيل حربها العدوانية على قطاع غزة ولبنان.
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واكد لاكروا "التزام الأمين العام والأمم المتحدة تجاه لبنان وإستمرارهما ببذل الجهود مع المجتمع الدولي لخفض التصعيد وصولاً الى وقف دائم لإطلاق النار"، وأثار تخوفه من "إستمرار التصعيد القائم في المنطقة وفي لبنان".
وأثنى الرئيس بري على "الجهود التي تبذلها قوات الطوارئ الدولية في هذه المرحلة وشهادتها على التصعيد الإسرائيلي اليومي الذي يطال عمق المناطق السكنية والمدنيين وحتى سيارات الإسعاف والأعلاميين، منتهكة ليس فقط القرار الاممي 1701 إنما كل قواعد الإشتباك".
وقدم الرئيس بري للموفد الأممي دراسة أعدها المجلس الوطني للبحوث العلمية، تتضمن مسحاً شاملاً للإعتداءات الاسرائيلية وأمكنتها والأضرار الناجمة عنها وعدد الشهداء في صفوف المدنيين والمساحات الزراعية والحرجية التي طالتها الحرائق جراء إستهدافها بالقنابل الفوسفورية المحرمة دولياً.
واستقبل الرئيس بري سفير قطر الشيخ سعود بن عبد الرحمن آل ثاني وعرض معه للاوضاع العامة في لبنان والمنطقة والمستجدات السياسية والميدانية.
المصدر: "الوكالة الوطنية للاعلام"
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