معوّض من بكركي: لماذا على اللبنانيين أن يدفعوا ثمن حروب الآخرين على أرضهم دائماً؟

قال النائب ميشال معوّض من بكركي بعد انتهاء لقائه بالبطريرك الماروني مار بشارة بطرس الراعي: "الزيارة كانت مناسبة للبحث في التطورات الخطيرة التي تحصل على أكثر من مستوى على الساحة اللبنانية، ويجب أن تكون الأولويّة حماية لبنان واللبنانيين".

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وأضاف: "على اللبنانيين أن يجتمعوا على أولويّة حماية لبنان والحرب التي ينجر إليها البلد يوماً بعد يوم غصباً عن الجميع تشكّل خطراً على البلد".

واشار معوض إلى أن "حزب الله أعلن بطريقة صريحة أنه هو من بادر إلى فتح جبهة الجنوب مساندة لغزّة ورغم أنّها في الجنوب إلا أنّ جميع اللبنانيين يدفعون ثمنها".

وسأل: "من أعطى حزب الله الحق في أن يقرّر عن اللبنانيين ما هي مصلحة البلد؟" لافتاً إلى أن "هذه الحرب يمكن أن تأخذنا إلى الأسوأ وهي تقسّم اللبنانيين".

وتابع قائلأً: "لماذا على اللبنانيين أن يدفعوا ثمن حروب الآخرين على أرضهم دائماً؟ وهي ليست من المصلحة الوطنية إنّما هي حرب لإبقاء إيران لاعباً في اللعبة الإقليمية وتطبيق القرار 1701 هو ما يحمي لبنان واللبنانيين".

وفي سياق منفصل، قال معوض: "بمنعنا الفراغ في المؤسسة العسكرية تفادينا الأسوأ إلا أنّنا لا نزال في السيء ولا يمكن أن تنتظم الأمور من دون انتخاب رئيس وعلى الجميع تحمّل مسؤولياتهم".