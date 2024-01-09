"حزب الله" ينعى الشهيد عيسى علي نور الدين من بلدة برج قلاويه

اعلنت المقاومة الاسلامية في بيان انه"بمزيد من الفخر والإعتزاز، تزف المقاومة الإسلامية الشهيد المجاهد عيسى علي نور الدين "علي نجمة" من بلدة برج قلاويه في جنوب لبنان وسكان منطقة حي السلم في الضاحية الجنوبية لبيروت، والذي ارتقى شهيداً على طريق القدس".

Advertisement