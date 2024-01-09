ميقاتي التقى لاكروا وكرر استعداد لبنان للدخول في مفاوضات لتحقيق استقرار طويل الامد في الجنوب

إجتمع رئيس الحكومة نجيب ميقاتي مع وكيل الامين العام للامم المتحدة لعمليات السلام جان بيار لاكروا قبل ظهر اليوم في السرايا، في حضور المنسقة الخاصة للامم المتحدة في لبنان يوانا فرونتسكا، وقائد القوات الدولية العاملة في الجنوب"اليونيفيل" الجنرال ارولدو لازارو، والمستشار السياسي هيرفيه لو كوك في حضور مستشاري رئيس الحكومة السفير بطرس عساكر وزياد ميقاتي.

Advertisement

وجرى عرض التطورات في الجنوب والمساعي الجارية لوقف الحرب في غزة.

وفي خلال الاجتماع كرر رئيس الحكومة التأكيد"مطالبة المجتمع الدولي بوقف العدوان الاسرائيلي".

وقال"أننا طلاب استقرار دائم وندعو الى حل سلمي دائم، ولكن في المقابل تصلنا تحذيرات عبر موفدين دوليين من حرب على لبنان. الموقف الذي اكرره لهؤلاء الموفدين هو: هل انتم تدعمون فكرة التدمير؟ وهل ما يحصل في غزة امر مقبول؟"

وكرر" استعداد لبنان للدخول في مفاوضات لتحقيق عملية استقرار طويلة الامد في جنوب لبنان وعند الحدود الشمالية لفلسطين المحتلة، والالتزام بالقرارات الدولية وباتفاق الهدنة والقرار1701".

بدوره دعا لاكروا كل الاطراف الى التهدئة، والى دعم الجيش في جنوب لبنان واستمرار التعاون بينه وبين اليونيفيل بشكل وثيق".



اجتماع بيئي

وعقد الرئيس ميقاتي اجتماعا شارك فيه وزير البيئة ناصر ياسين، وزيرة الدولة لشؤون التنمية الادارية نجلا رياشي، ونواب "اللقاء الديموقراطي" السادة: مروان حمادة، اكرم شهيب، هادي ابو الحسن، وائل ابو فاعور، بلال عبد الله، راجي السعد وفيصل الصايغ.

بعد الاجتماع قال شهيب: التقينا دولة الرئيس الذي كان حريصا على ما طرحناه في وجود وزير البيئة، وقد نجحنا مع وزارة البيئة بالامس بوضع خطة مؤقتة لمشكلة النفايات لمنطقة الجبل وبيروت والضاحية الجنوبية من خلال تمديد عمر المطمر لمرحلة زمنية معيينة حتى تستطيع البلديات في المستقبل ان تقوم بواجباتها في موضوع جمع النفايات او فرزها او الطمر الصحي، وفي الوقت نفسه عرضنا على دولة الرئيس خطة طارئة واخرى مستقبلية وضعتهما وزارة البيئة، وهذا الامر يتطلب منذ الان اعادة تاهيل وتشغيل معمل الفرز في العمروسية، ودعم وتمويل معمل الفرز في منطقة السويجاني في الشوف الاعلى وتطوير معامل الفرز في بعض قرى عاليه، اضافة الى دراسة امكانية استحداث خلية جديدة في مطمر الكوستابرافا. كما بحثنا مع دولة الرئيس حق القرى المحيطة بمطمر الناعمة والذي كان اقفل بقرار من مجلس الوزراء وهو ينتج 6كليوميغاوات ساعة كل يوم من غاز الميثان، ومن حق هذه القرى الانارة الدائمة من الكهرباء المنتجة من هذا المطمر. وقد وعد دولته بالمساعدة في هذا الموضوع وجرى اتصال بمدير عام مؤسسة كهرباء لبنان الاستاذ كمال حايك الذي ساجتمع معه غدا لمتابعة الملف، وايضا هناك استحقاقات للبلديات المحيطة يجب ان تسدد كاملة. الاهم الان هو اننا قمنا بحماية العاصمة والضاحية وقرى الجبل باقضيتها الثلاث من مشكلة النفايات لمرحلة معينة على امل ان يكون هناك حل شامل في المستقبل ونتخلص من النفايات الصلبة المنزلية بحل علمي موضوعي نستطيع من خلاله انهاء هذه المشكلة الذي اصبح لها من العمر الزمن الطويل."





نواب

استقبل الرئيس ميقاتي النواب وليد البعريني، أحمد الخير، عبد العزيز صمد ومحمد سليمان وعرض معهم الاوضاع العامة اضافة الى شؤون ومطالب منطقة عكار.



كما إستقبل رئيس الحكومة وفدا من ضباط جهاز أمن المطار برئاسة العميد فادي كفوري قدم له التهانئ بالعام الجديد. استقبل الرئيس ميقاتي النواب وليد البعريني، أحمد الخير، عبد العزيز صمد ومحمد سليمان وعرض معهم الاوضاع العامة اضافة الى شؤون ومطالب منطقة عكار.كما إستقبل رئيس الحكومة وفدا من ضباط جهاز أمن المطار برئاسة العميد فادي كفوري قدم له التهانئ بالعام الجديد.