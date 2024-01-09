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لبنان

اللواء ابراهيم بحث وسفير روسيا في المستجدات اقليمياَ ودولياً

Lebanon 24
09-01-2024 | 07:17
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استقبل اللواء عباس ابراهيم في مكتبه في بيروت قبل ظهر اليوم، سفير روسيا الاتحادية في لبنان ألكسندر روداكوف. 
 
وقد تم عرض للمستجدات على الساحتين الاقليمية والدولية والتطورات الخطيرة التي حصلت من خلال ارتفاع وتيرة عمليات إغتيال نفذتها إسرائيل بالتزامن مع هجمات عسكرية كثيفة رفعت احتمالات توسع الحرب. 
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وكان تشديد خلال اللقاء على الواقع القائم على الحدود الجنوبية للبنان وتمادي العدو الاسرائيلي في انتهاكاته للسيادة اللبنانية وعدم احترامه للقرار الأممي 1701 وضرورة ان يتدخل المجتمع الدولي لوقف حربه في غزة وعلى لبنان والتي لم تحقق سوى قتل المدنيين والأطفال والإعلاميين".
المصدر: "الوكالة الوطنية للاعلام"
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