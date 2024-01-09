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لبنان

بالفيديو رسالة إسرائيلية إلى "حزب الله".. هذا مضمونها

Lebanon 24
09-01-2024 | 07:15
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نشر المتحدث باسم الجيش الاسرائيلي للاعلام العربي، أفيخاي أدرعي، فيديو عبر حسابه على "اكس" زعم فيه: 
 
"حزب الله هو الذي يجر لبنان إلى حرب غير ضرورية - لصالح حماس. حزب الله يسعى إلى التصعيد على الرغم من التدمير غير المرغوب فيه الذي قد يحمله لشعب لبنان - بالإضافة إلى المعاناة غير الضرورية التي يسببها بالفعل لشعب جنوب لبنان - ومن أجل ماذا؟ من أجل حماس".
 
وأدعى أن "حزب الله يخاطر بمستقبل المنطقة - من أجل حماس".
 
وأضاف: "رسالتنا واضحة: شعب إسرائيل، وشعب غزة، وشعب لبنان، وبالفعل كل المنطقة - يستحقون مستقبلًا من السلام والتقدم والازدهار - وليس الموت والدمار الذي يسعى اليهما كل من حماس وحزب الله". 
 
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