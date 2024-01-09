21
o
بيروت
26
o
طرابلس
20
o
صور
23
o
جبيل
20
o
صيدا
23
o
جونية
19
o
النبطية
17
o
زحلة
16
o
بعلبك
26
o
بشري
20
o
بيت الدين
17
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
لبنان
المفتي دريان اطلع من عبود على خطة بلدية بيروت لادارة المرافق العامة
Lebanon 24
09-01-2024
|
07:20
A-
A+
photos
0
A+
A-
استقبل مفتي الجمهورية اللبنانية الشيخ عبد اللطيف دريان في دار الفتوى، محافظ بيروت القاضي مروان عبود ورئيس بلدية بيروت عبد الله درويش.
وبعد اللقاء قال المحافظ عبود: "زيارة دورية نقوم بها إلى هذا المقام الكريم الذي هو مرجع أساسي لكل المسؤولين ولكل أهالي بيروت للاستنارة بتوجيهات سماحته ووضعه بصورة بيروت وحاجات الناس، واطلاعه على خطة البلدية لإدارة المرافق العامة في هذه الظروف الصعبة. وتباحثنا معه في مختلف الأمور المحلية والوطنية، وكان تشديد صاحب السماحة ومباركته الدائمة للتعاون بين المحافظ والمجلس البلدي لما فيه خير مدينة بيروت وأبنائها، وكان التشديد الدائم على تفضيل المصلحة العامة والمصلحة الوطنية على كل الصغائر وخصوصاً في هذا الظرف الأليم حيث يجب أن نوحد الجهود لنكون الى جانب المواطنين في ظل الأزمة الاقتصادية والمعيشية الكبيرة، ووعدنا سماحته أن نبقى دائماً على الوعد وأن نكون قريبين من الناس، وأن نسعى دائماً لتأمين حاجاتهم في هذا الظرف الصعب، وكان التشديد على أنه في حال تمت الانتخابات البلدية أن نسعى لإيصال مجلس بلدي يغلب المصلحة العامة ومصلحة أبناء بيروت على المصالح الخاصة والفئوية، وأن تبقى بيروت رمزاً للعيش المشترك والشراكة الوطنية التي يوصي سماحته دائماً بالحفاظ عليها وتعزيزها، بيروت جسم واحد ونسيج واحد وشعب واحد، وهي عاصمة موحدة للبنان هذا الوطن الأزلي والجوهري لكل أبنائه، حمى الله لبنان وحفظ شعبه من شر أعداء الداخل والخارج".
Advertisement
واستقبل المفتي دريان وفدا من "لجنة إسناد غزة"، وبعد اللقاء تحدث باسم الوفد عضو اللجنة الدكتور هاني سليمان فقال: "تشرفنا كلجنة مبادرة لـ "سفينة المطران هيلاريون كبوجي" التي ستحمل المساعدات إلى غزة بزيارة هذه الدار المباركة، بزيارة سماحته الذي شرفنا بتوجيهاته وبدعمه الكبير، والذي لا يخفى على كل اللبنانيين حجم الدور الذي تقوم به دار الفتوى منذ طوفان الأقصى وحتى اليوم، خصوصا أن شعبنا وأهلنا في غزة يعانون ما يعانون إلى جانب ما يقدمون من بطولات أسطورية وجهادية في وجه هذا الكيان الغاصب. وفي الحقيقة لم نحتج إلى شرح، ما قمنا به فقد كان سماحته ملمّاً بأغلب التفاصيل التي كنا نقوم بها من إطلاق الفكرة بدايةً، وثم من تشكيل لجان، ومن ثم من أنشطة وجمع تبرعات، وللحقيقة كانت التبرعات سخيةً في كل المناطق اللبنانية. هذه السفينة يجب أن تحمل 3000 طن مساعدات إلى غزة، وهذه المساعدات بإذن الله ستكتمل خاصةً وأن هذه السفينة ستحمَّل إضافةً إلى المواد العينية بأطنان من الحب والوفاء والاحتضان للأهل في غزة. أعتقد أن هذه الوجوه الموجودة هنا والتي تعبر عن أطياف المجتمع اللبناني فعلاً قادرة، وبإذن الله سننجح بإطلاق هذه السفينة من لبنان إلى غزة، سفينة الوفاء والكرامة والالتزام بقضية فلسطين".
المصدر: "الوكالة الوطنية للاعلام"
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة
مفاجأة يعلنها خبراء عن "خرق مطار بيروت".. معلومات مهمّة جداً!
Lebanon 24
مفاجأة يعلنها خبراء عن "خرق مطار بيروت".. معلومات مهمّة جداً!
15:16 | 2024-01-08
08/01/2024 03:16:00
Lebanon 24
Lebanon 24
خبرٌ يهمكم عن "رسوم الميكانيك".. إليكم الجديد
Lebanon 24
خبرٌ يهمكم عن "رسوم الميكانيك".. إليكم الجديد
15:59 | 2024-01-08
08/01/2024 03:59:59
Lebanon 24
Lebanon 24
"روح قلب وعيون إمّو".. تعرّفوا إلى ملك جمال لبنان 2024 وهذه المهام التي سيقوم بها طيلة مدّة ولايته
Lebanon 24
"روح قلب وعيون إمّو".. تعرّفوا إلى ملك جمال لبنان 2024 وهذه المهام التي سيقوم بها طيلة مدّة ولايته
09:33 | 2024-01-08
08/01/2024 09:33:27
Lebanon 24
Lebanon 24
"إحذروا" في لبنان.. خبيرٌ يعلن أمراً غير عادي!
Lebanon 24
"إحذروا" في لبنان.. خبيرٌ يعلن أمراً غير عادي!
12:44 | 2024-01-08
08/01/2024 12:44:48
Lebanon 24
Lebanon 24
إنفجارات قويّة تهزّ الجنوب.. إليكم ما حصل في السّماء!
Lebanon 24
إنفجارات قويّة تهزّ الجنوب.. إليكم ما حصل في السّماء!
11:22 | 2024-01-08
08/01/2024 11:22:26
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في لبنان
06:45 | 2024-01-09
ميقاتي التقى لاكروا وكرر استعداد لبنان للدخول في مفاوضات لتحقيق استقرار طويل الامد في الجنوب
02:53 | 2024-01-09
بعد وسام الطويل.. مسيّرة إسرائيلية تستهدف سيارة في الغندورية ومعلومات عن استشهاد 3 عناصر من "الحزب"
08:07 | 2024-01-09
إسرائيل تصعّد.. ما هو السلاح الجديد الذي ستسخدمه في قصف "حزب الله" والجنوب؟
08:02 | 2024-01-09
بعد معلومات عن طرد نازحين سوريين من هذه المدرسة.. توضيح بشأن الحادثة
08:01 | 2024-01-09
من عيتا الشعب.. شهيد جديد لحزب الله
07:58 | 2024-01-09
رئيس مطار بيروت يطمئن الوافدين والمسافرين: التحقيقات مستمرة
فيديو
توقف قلبه دقيقة كاملة.. إعلامي شهير تعرّض لوعكة صحية في دبي وباسم يوسف أنقذه! (فيديو)
Lebanon 24
توقف قلبه دقيقة كاملة.. إعلامي شهير تعرّض لوعكة صحية في دبي وباسم يوسف أنقذه! (فيديو)
04:04 | 2024-01-06
09/01/2024 15:30:33
Lebanon 24
Lebanon 24
مُجدداً زلة لسان لشيرين عبد الوهاب تُغضب جمهورا عربيا.. شاهدوا ماذا قالت على المسرح (فيديو)
Lebanon 24
مُجدداً زلة لسان لشيرين عبد الوهاب تُغضب جمهورا عربيا.. شاهدوا ماذا قالت على المسرح (فيديو)
00:17 | 2024-01-03
09/01/2024 15:30:33
Lebanon 24
Lebanon 24
خوفا من هجمات محتملة.. حالة طوارئ في أوروبا ليلة الاحتفال برأس السنة (فيديو)
Lebanon 24
خوفا من هجمات محتملة.. حالة طوارئ في أوروبا ليلة الاحتفال برأس السنة (فيديو)
01:30 | 2023-12-30
09/01/2024 15:30:33
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24