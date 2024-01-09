الشكاوى من حالات العنف الأسري في لبنان.. إليكم أحدث الأرقام

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أعلنت الهيئة الوطنية لشؤون المرأة اللبنانية في بيان عدد الشكاوى من حالات العنف الأسري المبلغ عنها على الخط الساخن 1745 لدى المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي لشهر كانون الأول 2023.وحددت صفة الجاني / الجانية بالنسبة الى الضحية. وهي من الزوج 33، من الاب 9 ومن الام 2، ومن الاخوة 5 وغير ذلك 5.- عنف جسدي: 55.- عنف جنسي:0.- عنف معنوي 5 وعنف اقتصادي 1.يشمل هذا التقرير الشهري عدد الاتصالات المتعلقة بحالات العنف الجسدي والجنسي والنفسي والاقتصادي التي تتلقاها القوى الأمنية عبر الخط الساخن 1745 والتي يتم التبليغ عنها من قبل الضحية أو أفراد الأسرة أو كل من يشهد عليها، بالإضافة إلى تحديد هوية الجاني أو الجانية بالنسبة إلى الضحية.