Advertisement

لبنان

الشكاوى من حالات العنف الأسري في لبنان.. إليكم أحدث الأرقام

Lebanon 24
09-01-2024 | 07:28
A-
A+
Doc-P-1150398-638404074840456946.jpg
Doc-P-1150398-638404074840456946.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
أعلنت الهيئة الوطنية لشؤون المرأة اللبنانية في بيان عدد الشكاوى من حالات العنف الأسري المبلغ عنها على الخط الساخن 1745 لدى المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي لشهر كانون الأول 2023.

وحددت صفة الجاني / الجانية بالنسبة الى الضحية. وهي من الزوج 33، من الاب 9 ومن الام 2، ومن الاخوة 5 وغير ذلك 5.
Advertisement
- عنف جسدي: 55.
- عنف جنسي:0.
- عنف معنوي 5 وعنف اقتصادي 1.
 
يشمل هذا التقرير الشهري عدد الاتصالات المتعلقة بحالات العنف الجسدي والجنسي والنفسي والاقتصادي التي تتلقاها القوى الأمنية عبر الخط الساخن 1745 والتي يتم التبليغ عنها من قبل الضحية أو أفراد الأسرة أو كل من يشهد عليها، بالإضافة إلى تحديد هوية الجاني أو الجانية بالنسبة إلى الضحية.
المصدر: "الوكالة الوطنية للاعلام"
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
06:45 | 2024-01-09
02:53 | 2024-01-09
08:07 | 2024-01-09
08:02 | 2024-01-09
08:01 | 2024-01-09
07:58 | 2024-01-09
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24