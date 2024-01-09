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لبنان

الرئيس السنيورة استقبل فرونتسكا

Lebanon 24
09-01-2024 | 07:40
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استقبل الرئيس فؤاد السنيورة في مكتبه في بلس ظهر اليوم، منسقة الامم المتحدة في لبنان، يوانا فرونتسكا.
 
وكان بحث في الاوضاع الراهنة والعلاقات مع الامم المتحدة.
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المصدر: الوكالة الوطنية
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