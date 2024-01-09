الرئيس السنيورة استقبل فرونتسكا

استقبل الرئيس فؤاد السنيورة في مكتبه في بلس ظهر اليوم، منسقة الامم المتحدة في لبنان، يوانا فرونتسكا.

وكان بحث في الاوضاع الراهنة والعلاقات مع الامم المتحدة.