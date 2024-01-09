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لبنان

بسبب الطقس العاصف الذي سيضرب لبنان.. برقية عاجلة إلى عناصر الدفاع المدني هذه تفاصيلها

Lebanon 24
09-01-2024 | 07:51
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صدر عن الدفاع المدني البيان التالي: 
 
استنادا الى نشرة الطقس الصادرة عن دائرة التقديرات في مصلحة الارصاد الجوية في لبنان والتي حذرت من حلول منخفض جوي ابتداء من الليلة سيطال كافة المناطق اللبنانية وسيستمر تأثيره حتى يوم الأحد، ما قد يرافق ذلك من مخاطر محتملة نتيجة غزارة المتساقطات واشتداد سرعة الرياح، أبرق مدير عام الدفاع المدني العميد ريمون خطّار الى المراكز الإقليمية والعضوية داعيا الى رفع الجهوزية واستنفار كافة العناصر في المراكز المنتشرة على كافة الأراضي اللبنانية والابقاء على أعلى درجات التأهب للتدخل فورا وتقديم المساعدة للمواطنين والمقيمين عند الضرورة. 
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كما شدد العميد الخطار على ضرورة التقيد بإرشادات السلامة العامة الصادرة عن المديرية العامة للدفاع المدني درءًا للمخاطر وسعيا لانقضاء هذه العاصفة دون التعرض لأي سوء. 
 
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