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لبنان
من عيتا الشعب.. شهيد جديد لحزب الله
Lebanon 24
09-01-2024
|
08:01
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نعى حزب الله الشهيد حسن عبد الحسين اسماعيل "آدم" من بلدة عيتا الشعب في جنوب لبنان.
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