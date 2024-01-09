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لبنان

من عيتا الشعب.. شهيد جديد لحزب الله

Lebanon 24
09-01-2024 | 08:01
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نعى حزب الله الشهيد حسن عبد الحسين اسماعيل "آدم" من بلدة عيتا الشعب في جنوب لبنان. 
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