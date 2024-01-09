بعد معلومات عن طرد نازحين سوريين من هذه المدرسة.. توضيح بشأن الحادثة

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اصدرت وحدة ادارة الكوارث بيانا توضيحيا قالت فيه انه" عطفا على الأخبار المتداولة حول حصول إشكال بين مديرة مدرسة صور الرسمية المختلطة ونازحين من القرى الحدودية إلى المدرسة المعتمدة مركز ايواء منذ بداية الأزمة يهمنا في ان نوضح التالي :حصل سوء تفاهم بين مديرة المدرسة وبعض النازحين على مواضيع تتعلق بإيوائهم. وبعد تفاقم المشكلة ومعرفة المعنيين في وحدة ادارة الكوارث بتفاصيلها تم التواصل مع المنطقة التربوية وادارة المدرسة حيث حضر مدير وحدة الكوارث إلى المدرسة ،وتمت معالجة المشكلة وإيجاد الحلول المناسبة التي ترضي الطرفين. وتصب في مصلحة النازحين والحفاظ على كرامتهم التي نحرص جميعا الحفاظ عليها في وحدة ادارة الكوارث وإدارة المدرسة لأننا نعتبر كل النازحين أهالينا وكرامتهم من كرامتنا . علما انه لم يتم طردهم كما يتم الترويج له ".