Advertisement

لبنان

إسرائيل تصعّد.. ما هو السلاح الجديد الذي ستستخدمه في قصف "حزب الله" والجنوب؟

Lebanon 24
09-01-2024 | 08:07
A-
A+
Doc-P-1150412-638404100640873749.png
Doc-P-1150412-638404100640873749.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
أفادت "سكاي نيوز عربية" أن إسرائيل نشرت منظومات راجمات الصواريخ "إم إل آر إس" على الحدود مع لبنان.

والمنظومة قادرة على إطلاق رشقات صواريخ ضخمة ودقيقة، ويمكن أن تصل إلى عشرات الكيلومترات وفقا لنوع الصواريخ المستخدمة.
Advertisement

وتعد الخطوة أحدث تصعيد بين حزب الله وإسرائيل، بعد أشهر من تبادل الهجمات العابرة للحدود على خلفية الهجمات العنيفة على قطاع غزة.
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
10:55 | 2024-01-09
10:53 | 2024-01-09
10:53 | 2024-01-09
10:28 | 2024-01-09
10:24 | 2024-01-09
10:08 | 2024-01-09
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24