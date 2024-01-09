إسرائيل تصعّد.. ما هو السلاح الجديد الذي ستستخدمه في قصف "حزب الله" والجنوب؟

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أفادت "سكاي نيوز عربية" أن إسرائيل نشرت منظومات راجمات الصواريخ "إم إل آر إس" على الحدود مع لبنان.والمنظومة قادرة على إطلاق رشقات صواريخ ضخمة ودقيقة، ويمكن أن تصل إلى عشرات الكيلومترات وفقا لنوع الصواريخ المستخدمة.وتعد الخطوة أحدث تصعيد بين حزب الله وإسرائيل، بعد أشهر من تبادل الهجمات العابرة للحدود على خلفية الهجمات العنيفة على قطاع غزة.