Advertisement

لبنان

عُثر عليه في حارة حريك.. تعميم صورة طفل مجهول الهوية هل ممن يعرف عنه شيئاً؟

Lebanon 24
09-01-2024 | 08:32
A-
A+
Doc-P-1150422-638404113609024390.jpg
Doc-P-1150422-638404113609024390.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
صـدر عـن المديريـة العامة لقوى الأمن الداخلي ـ شعبة العلاقـات العامـة البـلاغ التالــي:

 

   فجر اليوم 9-1-2024 وفي محلة حارة حريك، عثر على طفل عمره حوالى /5/ سنوات، يدعى حسب أقواله "بديع"، مجهول باقي الهوية.
Advertisement

      لذلك، تُعمم المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي، بناءً على اشارة القضاء المختص صورته، وتطلب من الذين يعرفونه أو يعرفون أي شيء عن ذويه، الاتصال بفصيلة حارة حريك في وحدة الدرك الإقليمي على الرقم: 541501-01، بغية اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وإعادته إلى عائلته.  
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
10:55 | 2024-01-09
10:53 | 2024-01-09
10:53 | 2024-01-09
10:28 | 2024-01-09
10:24 | 2024-01-09
10:08 | 2024-01-09
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24