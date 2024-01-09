عُثر عليه في حارة حريك.. تعميم صورة طفل مجهول الهوية هل ممن يعرف عنه شيئاً؟

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صـدر عـن المديريـة العامة لقوى الأمن الداخلي ـ شعبة العلاقـات العامـة البـلاغ التالــي:فجر اليوم 9-1-2024 وفي محلة حارة حريك، عثر على طفل عمره حوالى /5/ سنوات، يدعى حسب أقواله "بديع"، مجهول باقي الهوية.لذلك، تُعمم المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي، بناءً على اشارة القضاء المختص صورته، وتطلب من الذين يعرفونه أو يعرفون أي شيء عن ذويه، الاتصال بفصيلة حارة حريك في وحدة الدرك الإقليمي على الرقم: 541501-01، بغية اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وإعادته إلى عائلته.