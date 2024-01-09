وزير العدل أعلن إنهاء صياغة مشروع مرسوم الاسناد الرسمية الالكترونية

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أعلن وزير العدل في حكومة تصريف الاعمال هنري خوري في بيان، أن "لجنة الوزراء المؤلفة من وزراء العدل والتنمية الإدارية والصناعة، أنهت صياغة مشروع مرسوم الأسناد الرسمية الإلكترونية سندا للمادة 8 من القانون 81 تاريخ 10-10-2018 وأودعته مقام رئاسة الوزراء لإقراره من قبل مجلس الوزراء".وأشار البيان الى أن "دولة رئيس مجلس الوزراء ترأس مساء الإثنين 8/1/2024 اجتماعا في مقر رئاسة الحكومة مع اللجنة المذكورة وفريق العمل المتطوع التابع لها، ووضعت اللمسات الأخيرة على هذا المشروع، الذي سيُعرض على مجلس الوزراء في جلسته المقبلة".ولفت الى أن "دولة رئيس مجلس الوزراء سيعمد إلى إطلاق العمل بالدقائق التطبيقية المتعلقة بالمرسوم المذكور من قبل الوزارات والإدارات الرسمية المعنية به في فترة لاحقة لصدور المرسوم. علما أن مشروع المرسوم هذا سيضع لبنان على خارطة التطوير الرقمي لتعزيز مبدأ الشفافية في العمل الاداري في لبنان".