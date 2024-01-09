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لبنان

قطاع التزلج يعاني هذا العام... إليكم السبب

Lebanon 24
09-01-2024 | 10:08
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 كشف رئيس "إتحاد النقابات السياحية" ورئيس "المجلس الوطني للسياحة" بيار الأشقر في بيان ان "قطاع التزلج يعاني اليوم من مشكلة كبيرة لعل ابرزها تأخر موسم التزلج في لبنان"، مشيرا الى أن "الموسم يبدأ عادة بين عيدي الميلاد ورأس السنة، الا ان الثلج لم ينهمر بعد في لبنان، وبالتالي مناطق التزلج التي تعول على الرواد لا تزال فارغة حتى هذه اللحظة".
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وقال الاشقر" إضافة الى ذلك هناك المشاكل التي تفرضها الحرب حيث هناك نحو 90 في المئة من دول العالم تمنع رعاياها من القدوم الى لبنان بسبب التخوف من التطورات الأمنية والعسكرية".

وأضاف الأشقر: "مناطق التزلج ومع إنطلاق الموسم بطبيعة الحال ستعاني من تحديات عدة لا سيما تأمين التدفئة"، مشيرا الى أنه و"من اجل أن تتمكن من تأمين جو ملائم لروادها، عليها البدء بالتحضير وتدفئة المكان قبل أيام نظرا لصعوبة الطقس والإنخفاض الكبير في درجات الحرارة في هذه المناطق، الأمر الذي يجعل كلفة التدفئة مرتفعة جدا بالنسبة لها، إضافة الى التحديات الاخرى من كهرباء ومياه".
 
وشدد الاشقر على انه "رغم غياب السياح ومنع السفر الى لبنان، اللبنانيون المقيمون قادرون على تأمين نسبة تشغيل جيدة لمناطق التزلج، لكن تبقى المشكلة الأكبر اليوم عدم وجود ثلج لتشغيل هذه المناطق".
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