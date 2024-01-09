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لبنان

وزير التربية عرض مع زواره لمشروع تفرغ الأساتذة المتعاقدين في "اللبنانية"

Lebanon 24
09-01-2024 | 10:53
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استقبل وزير التربية والتعليم العالي في حكومة تصريف الأعمال الدكتور عباس الحلبي النائبين فؤاد مخزومي وبلال الحشيمي، في حضور مستشار الوزير لشؤون التعليم العالي الدكتور نادر حديفة والمستشار الإعلامي البير شمعون.
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وتناول البحث الأوضاع الوطنية العامة، خصوصا مشروع تفرغ الأساتذة المتعاقدين مع الجامعة اللبنانية الذي تسلمه الوزير الحلبي، منذ أيام من رئيس الجامعة  البروفسور بسام بدران، وخصوصا لجهة المحافظة على التوازن الوطني في الملف، وحفظ حقوق أبناء بيروت".

وأكد الحلبي حرصه هذا الأمر.

ثم استقبل شيخ العقل السابق لطائفة الموحدين الدروز الشيخ نعيم حسن في زيارة معايدة وصداقة، وكانت مناسبة لمتابعة المشروع الذي يتم تنفيذه راهنا في عبيه لإقامة بيت راحة للمسنين .
 
بعد ذلك، اجتمع الحلبي مع وفد مصغر من رابطة أساتذة التعليم الثانوي قدم المعايدة إلى الوزير الحلبي بالعام الجديد، وتمت متابعة سير العام الدراسي.

وطرح وفد الرابطة أمورا لها علاقة ببعض الأساتذة المستفيدين من بدلات الإنتاجية، والذين حصلت معهم اخطاء، وهي قيد المعالجة.

وكذلك، طرحت الرابطة موضوع ضرورة العمل على تعويض الفاقد التعليمي من خلال خطة واضحة بين المديرية العامة للتربية والمركز التربوي للبحوث والإنماء.

واطمان وفد الرابطة إلى "دورية دفع بدل الإنتاجية في مواعيده".

وأكد الحلبي أن "الاعتمادات متوافرة، وستدفع كما تم الإتفاق بشأنها مع الروابط".

وأمل الحلبي "متابعة العام الدراسي بهدوء"، ووضع الرابطة في "طرق معالجة الأوضاع التربوية في المناطق الحدودية بما يكفل وصول التعليم للتلاميذ وإيصال الحقوق إلى المعلمين".
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