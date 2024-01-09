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لبنان
من مركبا.. شهيد جديد لحزب الله
Lebanon 24
09-01-2024
|
10:53
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نعى حزب الله الشهيد علي حسين برجي "أبو مهدي" من بلدة مركبا في جنوب لبنان.
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