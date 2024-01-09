قائد الجيش عرض مع لاكروا ولاثارو في التطورات عند الحدود الجنوبية

استقبل قائد الجيش العماد جوزاف عون في مكتبه في اليرزة وكيل الأمين العام للأمم المتحدة لعمليات السلام السيد Jean-Pierre Lacroix يرافقه قائد قوة الأمم المتحدة الموقتة في لبنان اللواء ارولدو لاثارو، وتناول البحث الأوضاع العامة في البلاد والتطورات عند الحدود الجنوبية.

Advertisement