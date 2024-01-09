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لبنان

أمرٌ مهمّ يتعلّق بلبنان... ماذا أخبر وزير إسرائيليّ مسؤولاً أميركيّاً بارزاً؟

Lebanon 24
09-01-2024 | 10:59
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أفادت "العربية"، أنّ وزير الدفاع الإسرائيليّ يوآف غالانت قال لوزير الخارجيّة الأميركيّة أنتوني بلينكن، "سنُغيّر الوضع على الجبهة الشمالية مع لبنان لتأمين عودة الإسرائيليين".
 
 
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