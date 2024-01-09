أمرٌ مهمّ يتعلّق بلبنان... ماذا أخبر وزير إسرائيليّ مسؤولاً أميركيّاً بارزاً؟

أفادت "العربية"، أنّ وزير الدفاع الإسرائيليّ يوآف غالانت قال لوزير الخارجيّة الأميركيّة أنتوني بلينكن، "سنُغيّر الوضع على الجبهة الشمالية مع لبنان لتأمين عودة الإسرائيليين".

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