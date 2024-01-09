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لبنان

البيسري بحث مع لاكروا ولازارو في المستجدات الميدانية

Lebanon 24
09-01-2024 | 11:09
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إلتقى المدير العام للأمن العام بالإنابة اللواء الياس البيسري وكيل الأمين العام للأمم المتحدة لإدارة عمليات حفظ السلام جان بيار لاكروا، يرافقه قائد قوات الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان "اليونيفيل" اللواء أرولدو لازارو.
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وجرى عرض للأوضاع العامة في لبنان والمنطقة، وعمل قوات الطوارئ الدولية في الجنوب، إضافة إلى المستجدات الميدانية في ضوء مواصلة إسرائيل اعتداءاتها على قطاع غزة ولبنان، والسبل الآيلة إلى خفض حدة التوتر على الحدود.
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