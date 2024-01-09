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لبنان

مدرسة تُقرّر إقفال أبوابها حتّى هذا التاريخ... ما السبب؟

Lebanon 24
09-01-2024 | 11:30
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أعلنت ثانوية الأرجوان الدولية، أنّها ستُقفل أبوابها حتّى الإثنين 15-1-2024، بعدما قام العدوّ الإسرائيليّ اليوم، بقصف سيارة قرب الثانويّة، ما أدى إلى تطاير جزء من الزجاج، وإصابة الطلاب والمعلمين والأهالي بحالة من الخوف.
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