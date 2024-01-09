مدرسة تُقرّر إقفال أبوابها حتّى هذا التاريخ... ما السبب؟

أعلنت ثانوية الأرجوان الدولية، أنّها ستُقفل أبوابها حتّى الإثنين 15-1-2024، بعدما قام العدوّ الإسرائيليّ اليوم، بقصف سيارة قرب الثانويّة، ما أدى إلى تطاير جزء من الزجاج، وإصابة الطلاب والمعلمين والأهالي بحالة من الخوف.

Advertisement