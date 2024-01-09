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لبنان

مسألة أساسيّة غابت عن بيان "التيار"

خاص "لبنان 24"

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Lebanon 24
09-01-2024 | 11:58
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لُوحظ ان بيان المجلس السياسي لـ"التيار الوطني الحر" الذي صدر مساء اليوم، خلا من اي اشارة الى الطعن الذي قدمه 10 نواب من "التيار" امام المجلس الدستوري بقانون التمديد لقائد الجيش وقادة الاجهزة الامنية.
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المصدر: خاص "لبنان 24"
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