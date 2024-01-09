مسألة أساسيّة غابت عن بيان "التيار"

لُوحظ ان بيان المجلس السياسي لـ"التيار الوطني الحر" الذي صدر مساء اليوم، خلا من اي اشارة الى الطعن الذي قدمه 10 نواب من "التيار" امام المجلس الدستوري بقانون التمديد لقائد الجيش وقادة الاجهزة الامنية.

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