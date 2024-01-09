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لبنان

لقاءات عدة لمولوي اليوم.. هذا ما تابعه مع زوّاره

Lebanon 24
09-01-2024 | 12:02
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إلتقى وزير الداخلية والبلديات في حكومة تصريف الأعمال القاضي بسام مولوي، في مكتبه اليوم، المنسقة الخاصة للأمم المتحدة في لبنان يوانا فرونتسكا، وعرض معها الأوضاع على الساحتين اللبنانية والإقليمية.


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كما استقبل مولوي نواب كتلة "الاعتدال الوطني"، وبحث معهم في التطورات السياسية وشؤون إنمائية وخدماتية تخص مناطقهم.


أيضاً، استقبل النائب أكرم شهيب، وعرض معه الأوضاع الراهنة وقضايا عامة.


واستقبل مولوي، بعد ظهر اليوم، مفتي راشيا الشيخ وفيق محمد حجازي على رأس وفد ضم قائمقام راشيا نبيل المصري ورئيس رابطة مخاتير راشيا جميل قاسم ورؤساء البلديات في القضاء وإمام بلدة خربة روحا.


وطالب الوفد بـ"معالجة المسائل المتعلقة بالمنطقة، خصوصا في ظل الازمة الاقتصادية التي يمر فيها الوطن".
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