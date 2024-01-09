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لبنان

"المكتب السياسي العوني": المقاومة غير موجودة؟

خاص "لبنان 24"

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Lebanon 24
09-01-2024 | 12:30
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علق مصدر بارز في "قوى الثامن من آذار" على البيان الذي أصدره " التيار الوطني الحر " قبل بعض الوقت ، فقال: "من الواضح ان "التيار" اراد من خلال بيان مكتبه السياسي الذي صدر قبل قليل توجيه رسالة شديدة اللهجة لحليفه "حزب الله"، اذ تعمد تجاهل الحزب وكل ما يقوم به في الجنوب في اطار البرودة التي تسيطر على علاقتهما".
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وأضاف المصدر: "والملاحظ ان  "التيار" لم يذكر "حزب الله" في بيانه ولا المقاومة اللبنانية، لا بل تجاهل شهداء الحزب، ولم يذكر ايا من عمليات الاغتيال التي قامت بها اسرائيل بما فيها عملية القصف في الضاحية الجنوبية المنطقة التي وقع فيها الرئيس السابق ميشال عون ورقة التفاهم مع الامين العام للحزب السيد حسن نصرالله".

وختم المصدر بالقول: "يحاول "التيار" على ما يبدو ابتزاز الحزب والايحاء له انه لن يكون الى جانبه في القضايا الاستراتيجية والمرتبطة بالمقاومة في حال استمر الحزب بالتمايز عنه في القضايا الداخلية كما حصل في موضوع تعيين قائد جيش جديد".
المصدر: خاص "لبنان 24"

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