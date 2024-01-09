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لبنان

جلسة مرتقبة لمجلس الوزراء وهذه بنودها

Lebanon 24
09-01-2024 | 12:26
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اعلنت الامانة العامة لمجلس الوزراء ان رئيس الحكومة نجيب ميقاتي في صدد الدعوة الى عقد جلسة لمجلس الوزراء، ووجهت الى الوزراء مسودة جدول الاعمال للاطلاع:
 
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جلسة

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