جلسة مرتقبة لمجلس الوزراء وهذه بنودها

اعلنت الامانة العامة لمجلس الوزراء ان رئيس الحكومة نجيب ميقاتي في صدد الدعوة الى عقد جلسة لمجلس الوزراء، ووجهت الى الوزراء مسودة جدول الاعمال للاطلاع:

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