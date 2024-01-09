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لبنان

شيخ العقل عرض مع جنبلاط قضايا عدّة

Lebanon 24
09-01-2024 | 12:36
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إلتقى شيخ العقل لطائفة الموحدين الدروز الشيخ الدكتور سامي ابي المنى مساء اليوم، الرئيس السابق للحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط في كليمنصو.


وتم البحث في عدد من القضايا المطروحة على صعيد الطائفة والوطن والمنطقة، ومسائل متعلقة بعمل المجلس المذهبي، ورافقه قاضي المذهب الدرزي الشيخ غاندي مكارم. 
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وكان ابي المنى استقبل في دارته بشانيه، وفدا من مشايخ مؤسسة "العرفان" التوحيدية برئاسة رئيس المؤسسة الشيخ نزيه رافع، وتناول البحث قضايا تربوية واجتماعية عامة. كما استقبل وفدا من مشايخ بلدة بريح. 


وشارك شيخ العقل في اجتماعي عمل اللجنتين الدينية والادارية في المجلس، بحضور رئيسيها الشيخ هادي العريضي والعميد بسام ابو الحسن والأعضاء. 
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